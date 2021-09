Favola Italiano: la Fiorentina espugna il Ferraris e vola al primo posto

Un’ottima Fiorentina batte il Genoa a Marassi nell’anticipo pomeridiano di questa quarta giornata di Serie A.

Buona prestazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano che esprime un gioco frizzante e creativo e vince 2 a 1 in trasferta. Buona prestazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano che esprime un gioco frizzante e creativo e vince per due reti ad uno in trasferta grazie ad una perla di Riccardo Saponara ed una rete nel finale di Giacomo Bonaventura. Nel finale non basta un rigore di Criscito.

Nella ripresa Italiano indovina il cambio decisivo: all’intervallo fuori a sorpresa Nico Gonzalez ed entra Saponara ed è proprio l’ex di turno a siglare la rete del vantaggio con una gemma spettacolare. Il Genoa prova a trovare il pari ma è ancora Saponara a ripiegare e salvare su Hernani.

Fiorentina, tre punti e gigliati primi in classifica

Match molto duro con diversi cartellini gialli ed il russo Kokorin nel finale che rischia l’espulsione. Nel finale il club gigliato sfiora in un paio di occasioni il raddoppio ma si ferma sul più bello e manca la seconda rete.

Nel finale prima Biraghi e poi Kokorin sfiorano il 2 a 0 che la squadra di Italiano trova meritatamente con un bel diagonale di Giacomo Bonaventura. Nell’ultimo minuto di recupero l’arbitro concede un rigore che Criscito trasforma, inutile ai fini del risultato.

Classifica Serie A

Roma punti 9, Napoli 9, Milan 9, Fiorentina 9, Bologna 7, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Torino 6, Sassuolo 4, Atalanta 4, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana 0.