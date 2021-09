Inter, un’altra tegola per Inzaghi: attaccante subito sostituito

Nuova tegola per l’Inter di Simone Inzaghi con Joaquin Correa ko a metà del primo tempo a San Siro. Emergenza per i nerazzurri

Continua a riempirsi l’infermeria per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, che aveva perso Arturo Vidal prima del match, perde anche l’argentino Joaquin Correa uscito infortunato dalla sfida contro il Bologna.

Dopo uno scontro al 25 minuto con Lorenzo De Silvestri l’attaccante argentino ha ricevuto un colpo al bacino ed è stato costretto a lasciare anzitempo il match. Al suo posto è subentrato Edin Dzeko, calciatore inizialmente lasciato in panchina come turno di riposo.

Inter, problemi in infermeria ma non in campo

In questo micidiale ciclo di partite ennesimo problema quindi per Inzaghi che vede l’infermeria sempre più piena ed una situazione di emergenza. Problemi fisici ma non in campo con l’Inter che ha letteralmente dominato il primo tempo contro il club felsineo.

Il primo tempo è terminato sul 3 a 0 per la squadra nerazzurra, a segno rispettivamente grazie alle reti di Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Nicolò Barella. Ottima prova anche per il neo acquisto Dumfries, partito per la prima volta titolare con la maglia nerazzurra ed autore dell’assist del primo gol.