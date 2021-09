Sta per iniziare Hellas Verona-Roma. Il match della quarta giornata di Serie A è previsto alle ore 18:00.

Tutto pronto allo stadio Marcantonio Bentegodi per il fischio di inizio di Hellas Verona-Roma, match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. I giallorossi, dopo il sesto successo consecutivo tra campionato e Conference League, sono alla ricerca di altri tre punti per mantenere la testa della classifica. Esordio, invece, per Igor Tudor sulla panchina del club veneto. Confermato il 3-4-2-1 con Simeone unica punta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la cronaca di Venezia-Spezia 1-2

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham. All.: José Mourinho.