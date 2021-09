Venezia-Spezia sta per iniziare. Il match della quarta giornata di Serie A 2021/2022 è previsto alle ore 15:00.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Venezia-Spezia, match delle ore 15:00 della quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Paolo Zanetti ospitano in Veneto i liguri guidati da Thiago Motta. I lagunari, reduci dalla convincente vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli, arrivano al secondo scontro salvezza. I liguri, invece, fermi ad un solo punto in classifica, sono alla ricerca di riscatto per invertire la rotta ed ingranare la marcia giusta alla ricerca dell’obiettivo stagionale. Il match sarà trasmesso sui canali di DAZN. A dare il fischio d’inizio all’unica gara delle ore 15:00 il signor Abisso di Palermo. Al VAR, invece, la coppia formata da Di Bello e Galetto.

Venezia-Spezia, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Buslo, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen. All.: Zanetti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nicolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta