La legge dell’ex stende l’Empoli: la Sampdoria rialza la testa

Bel successo della Sampdoria che domina al Castellani di Empoli, vincendo 0-3 grazie alla doppietta di Caputo ed al gol di Candreva.

Da pochi minuti è terminata la gara tra Empoli e Sampdoria con il risultato di 0-3 a favore dei doriani grazie alla doppietta di Caputo e al gol siglato da Candreva. Vittoria meritata per gli uomini di D’Aversa che hanno dominato per tutti i novanta minuti.

L’Empoli inizia bene con Mancuso che al 3′ trova una gran respinta di Audero. Lo stesso Mancuso, dieci minuti dopo, è anticipato all’ultimo momento sempre dal portiere blucerchiato. La Samdoria incomincia ad aumentare i giri del proprio motore ed è pericolosa con tiro di Candreva deviato in corner.

Sampdoria, Caputo e Candreva stendono l’Empoli

Sempre Candreva al 32′ dà l’assist vincente a Caputo per siglare il gol del vantaggio ospite. Nei minuti finali l‘Empoli sfiora il pareggio con Mancuso, ma il suo tentativo in spaccata va di poco fuori. Prima del termine del primo tempo la squadra di D’Aversa sfiora il raddoppio sia con Caputo, due volte, che con Quagliarella.

La Sampdoria inizia la ripresa subito alla grande con Damsgaard che colpisce il palo esterno. E’ un monologo dei doriani che al 50′ colpiscono la traversa con Caputo. Due minuti dopo è sempre l’ex Sassuolo a segnare il secondo gol per la Sampdoria. La squadra di Andreazzoli cerca di rimerdiare, ma riesce a rendersi pericolosa solo con un cross di Bandinelli.

Gli ospiti chiudono la gara con Candreva che sigla il terzo gol al 71′. Nei minuti finali i toscani cercano, soprattutto con Pinamonti subentrato, il gol della bandiera, ma non riescono nel loro intento. Ottima vittoria per la Sampdoria, mentre per l’Empoli è l’ennesima sconfitta in casa.

La classifica aggiornata

Inter 10 *, Roma 9, Napoli 9, Milan 9, Fiorentina 9*, Atalanta 7 *,Bologna 7*, Udinese 7, Lazio 6, Torino 6*, Sampdoria 5*, Sassuolo 4, Genoa 3 *, Venezia 3, Empoli 3*, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana 0*.

*= una partita in più