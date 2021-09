“Resta in ospedale”: ora è ufficiale l’assenza pesante per Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter senza un big importante: il calciatore resta in ospedale, dopo la botta nell’ultimo turno di campionato

Neanche il tempo di mettersi alle spalle il 6-1 contro il Bologna, che l’Inter di Simone Inzaghi è già chiamata a scendere in campo. Martedì sera, i nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina, nel primo turno infrasettimanale della stagione. Un match potenzialmente pericoloso per gli uomini di Inzaghi, chiamati ad affrontare una delle formazioni più in forma del campionato.

Eppure, entrambe le squadre saranno costrette a fare i conti con le rispettive infermerie. Se Inzaghi resta in attesa di novità per le condizioni di Joaquin Correa, Italiano dovrà fare certamente a meno di un big per la super-sfida contro l’Inter. Una brutta tegola per i viola, che martedì sera dovranno rivedere parte del proprio undici.

Fiorentina-Inter, Castrovilli resta in ospedale: il comunicato

Dopo essere uscito nel corso del primo tempo di Genova, Gaetano Castrovilli sarà costretto a saltare anche la Fiorentina-Inter. A comunicarlo, è la stessa società toscana con una nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, a seguito del violento trauma addominale riportato durante la partita di ieri, rimarrà in osservazione presso l’ospedale San Martino di Genova per le prossime 48 ore. Le condizioni del calciatore sono buone, non c’è nessuna criticità in atto. La decisione è stata presa di comune accordo tra i sanitari dell’ospedale genovese e lo staff medico della Fiorentina con l’unico scopo di non correre alcun rischio”.