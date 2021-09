Gasperini, che frecciata dal presidente: “Una settimana a piangere, come fanno al nord”

Passano i giorni ma la polemica tra il presidente Commisso e Gasperini non accenna a placarsi: arriva la frecciata.

Rocco Commisso torna a parlare delle affermazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini dopo la partita giocata tra Atalanta e Fiorentina ormai diversi giorni fa.

Sabato 11 settembre si è disputata appunto questa sfida che ha provocato non poche polemiche, soprattutto da parte del tecnico della Dea. Gasperini, infatti, è tornato a parlarne anche dopo la sfida che i suoi hanno giocato in Champions League contro il Villarreal.

Il presidente Commisso lancia la sua frecciata a Gasperini

Intervistato ai microfoni di ‘Rai Sport’, Rocco Commisso ha risposto al tecnico nerazzurro. Queste le sue parole: “Ho visto che ieri Gasperini era sorridente, perché ha vinto. Eppure ha passato una settimana a piangere… Così sono quelli del nord. Speriamo che ora si calmi“.

La polemica dunque non sembra volersi spegnere. Un botta e risposta a distanza in cui nessuna delle due parti sembra disposta a cedere. Alle lamentele di Gasperini, Commisso risponde tagliente. Il problema principale aveva riguardato l’arbitraggio ricevuto dai nerazzurri nella sfida contro i viola. Un arbitraggio che, evidentemente, il tecnico dell’Atalanta non ha apprezzato.