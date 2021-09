“Gomitata, era rigore!”: si accende la polemica in Juve-Milan

Sono bastati soltanto 45 minuti per far scoppiare la polemica in Juve-Milan: i tifosi bianconeri reclamano infatti due calci di rigore.

È appena partita la ripresa la gara tra Juventus e Milan, gara che si sta giocando questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Ci sono stati, nella prima frazione di gioco, due episodi in particolare che hanno fatto e stanno facendo discutere i tifosi bianconeri. Si parla infatti di un presunto tocco di mano di Rebic nella propria area di rigore e, soprattutto, di una gomitata ricevuta da Bonucci sempre nell’area rossonera.

I due episodi provocano la polemica in Juve-Milan

I tifosi, dunque, non sono rimasti in silenzio e si sono espressi soprattutto tramite i propri profili ‘Twitter’. In particolar modo, a destare la rabbia dei sostenitori della Juventus, è stata la gomitata ricevuta in area di rigore bianconera da Bonucci.

Al 19esimo minuto, Bonucci si è infatti lamentato per un colpo ricevuto da Alessio Romagnoli. L’arbitro della gara, Doveri, però ha deciso di non concedere il calcio di rigore. Il VAR, inoltre, non è intervenuto e ciò non è piaciuto ai tifosi.

Non solo è ridicolo non dare il rigore per la gomitata di Romagnoli su Bonucci, ma è ancora più ridicolo non andare manco a vederlo al VAR. — ͏Giacomo (@giacomo1994_) September 19, 2021