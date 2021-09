Juve-Milan, la prima buona notizia per Allegri è ufficiale

La Juventus vuole ottenere i tre punti questa sera nel big match contro il Milan. Allegri avrà a disposizione anche Chiesa e Bernardeschi.

Dopo la vittoria convincente contro il Malmoe martedì sera in Champions League, la Juventus vuole cambiare marcia in campionato. I bianconeri hanno un solo punto dopo tre le prime tre giornato di e vogliono già stasera contro il Milan di Pioli invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno dalle rivali.

Allegri, soprattutto nella gara contro il Napoli, ha avuto tante difficoltà nello schierare undici uomini in campo nelle ultime partite, visto le defezioni di alcuni suoi calciatori. Per la gara contro il Milan sono giunte ottime notizie dall’infermeria sia per il tecnico toscano che per i tifosi juventini.

Juventus-Milan, Chiesa e Bernardeschi convocati da Allegri

Come diramato dalla stessa Juventus, tramite un comunicato, i nomi di Chiesa e Bernardeschi sono presenti tra i convocati di Allegri per il match contro la squadra di Pioli. Chiesa ritorna a disposizione dopo aver saltato le gare contro il Napoli e Malmoe per un problema al flessore.

Bernardeschi, invece, non ha partecipato alla trasferta svedese di Champions League. Chiesa era il giocatore più in forma in questo inizio di campionato molto difficile per la Juventus. Il suo rientro non può che rendere felice Allegri, visto l’importanza tecnica e tattica del neo campione d’Europa.