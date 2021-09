Dopo Ronaldo lo United vuole ‘strappare’ un altro sogno alla Juventus

Lo United può fare un altro ‘sgarbo’ alla Juventus: i Red Devils vogliono portare all’Old Trafford il norvegese Haaland, sogno bianconero

I gioielli del Borussia Dortmund fanno gola alle principali formazioni europee. Uno in particolare, Erling Haaland. Il novervegese viaggia a medie eccezionali per la sua giovane età. Da ormai un paio d’anni è tra i calciatori più appetiti e sono diversi i club che hanno già fatto sogni proibiti su di lui. Tra questi c’è anche la Juventus. Il club del presidente Andrea Agnelli è stato anche tra coloro i quali il suo nome è stato accostato quando l’attaccante era ancora al Salisburgo. Un accostamento dettato anche dal fatto che il procuratore del norvegese è Mino Raiola con cui i bianconeri nutrono ottimi rapporti. La Juventus però potrebbe ricevere la beffa anche quando Haaland lascerà la maglia del Borussia Dortmund.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il sogno Haaland può infrangersi: dopo Ronaldo, lo United può strappare pure lui

Il Manchester United secondo quanto riferito dal ‘Sunday Express’ avrebbe in Erling Haaland il nome in cima alla lista degli interessi. I ‘Red Devils’ pertanto non si limiteranno soltanto a Cristiano Ronaldo, strappato alla Juventus, per rinforzare il proprio attacco. Secondo il tabloid inglese, l’attaccante sarebbe il colpo prescelto per il 2022.

La concorrenza per Haaland è spietata. Non solo lo United infatti è sulle sue tracce. Ci sarebbero anche Real Madrid e Manchester City.

Per la Juventus dunque un obiettivo tutt’altro che semplice. Sia per costi che per blasone delle contendenti.

LEGGI ANCHE >>> Belotti, è cambiato tutto: nuova proposta per l’obiettivo delle big di Serie A

In Inghilterra, poi, si parla anche di un altro obiettivo di mercato del Manchester United. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer pensa anche a un altro astro nascente presente in questo momento nel Borussia Dortmund. Si tratta di Jude Bellingham. Il centrocampista 2003 di Stourbridge è attenzionato in giro per l’Europa. A 18 anni è infatti un indiscutibile nel club giallonero ed inoltre fa già parte della rosa dell’Inghilterra. Particolare da non sottovalutare. Un calciatore totale con cui il Manchester United arricchirebbe ulteriormente la propria rosa.