Beccato per la terza volta di fila un ‘intruso’ al seguito dei rossoneri: scovato sugli spalti di Juventus-Milan

Primo tempo messo alle spalle e Juventus avanti 1-0 con la rete di Alvaro Morata. Una rete che ha messo nel migliore dei modi la super-sfida per i bianconeri, anche se la reazione degli uomini di Pioli non è certo mancata. E adesso, nella seconda frazione di gioco, il Milan proverà a rimettere almeno in pari il risultato.

Intanto, sugli spalti dell’Allianz Stadium, le telecamere di DAZN hanno pizzicato un ‘intruso’ d’eccezione. Al fianco di altri spettatori di lusso, anche Gennaro Gattuso è al seguito del suo Milan, per assistere alla classicissima tra la Juventus e i rossoneri.

Juventus-Milan, Gattuso sugli spalti: è la terza volta per l’ex rossonero

Per l’ex tecnico dei rossoneri, si tratta della terza ‘presenza’ di fila. Gattuso era presente anche al Marassi di Genova, in occasione della sfida tra Sampdoria e Milan e poi anche al Meazza, per la gara contro il Cagliari. Adesso, il calabrese ha raggiunto la sua vecchia squadra anche per la trasferta di Torino, in attesa di una nuova panchina da guidare.

Dopo essersi salutato con il Napoli e, dopo l’addio controverso con la Fiorentina, Gattuso è attualmente svincolato sul mercato degli allenatori. E certamente, rappresenterà un nome importante ove mai qualche panchina in Serie A (e non solo), dovesse mostrare segnali di cedimento. D’altronde, nelle sue ultime due avventure (Milan e Napoli) il tecnico calabrese è approdato sempre a stagione in corso.