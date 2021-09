La Roma crolla a Verona, solo un pari per la Lazio di Sarri

Giornata negativa per le romane con la Roma di Mourinho che cade a Verona e la Lazio che non va oltre il pari in casa con il Cagliari.

Tante emozioni e sorprese nei due match di Serie A delle ore 18. La Lazio non va oltre il 2 a 2 contro un ottimo Cagliari, rinvigorito dal neo tecnico Walter Mazzarri. Nel primo tempo i biancocelesti vanno in vantaggio grazie al solito Ciro Immobile, innescato da un cross di Sergej Milinkovic-Savic. Nella ripresa il Cagliari ribalta la gara grazie ad un fantastico Joao Pedro che prima firma il pari e poi serve l’assist del vantaggio a Keita Balde. Nel finale il neo entrato Cataldi evita il clamoroso ko a Maurizio Sarri. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Non solo la Lazio, anche la Roma manca la vittoria e cade a Verona Dopo una lunga serie di vittorie si ferma a Verona la Roma di Mourinho. I giallorossi cadono 3 a 2 contro la squadra del neo tecnico Tudor. Nel primo tempo apre le marcature Pellegrini con un eurogol di tacco, nella ripresa emergono gli scaligeri grazie ai gol di Barak e Caprari. LEGGI ANCHE >>> “Ho vinto grazie a lui”: la rivelazione di Mourinho nel pre partita Una clamorosa autogol di Ilic riapre la gara ma grazie ad un eurogol di Faraoni è il Verona ad ottenere i 3 punti. Classifica Serie A Inter 10, Milan* 9, Napoli* 9, Roma 9, Fiorentina 9, Udinese* 7, Atalanta 7, Bologna 7, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Genoa 3, Empoli 3, Venezia 3, Verona 3, Cagliari 2, Juventus* 1, Salernitana 0 * una partita in meno