Alle 20.45 spazio ad uno dei due anticipi serali di questo turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A. In campo Fiorentina ed Inter.

Nemmeno il tempo di mettere in archivio la quarta giornata, che siamo già pronti a vedere il nuovo turno di Serie A. Si torna in campo e le partita in programma questo martedì mettono in palio già punti importanti. Da un lato Atalanta e Sassuolo, che si contenderanno la vittoria e proveranno a dare un segnale chiaro anche ai propri tifosi.

Spazio, poi, ai campioni in carica dell’Inter che avranno subito l’opportunità di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica. La squadra di Inzaghi, dopo aver asfaltato il Bologna, proverà a dare continuità e riprendere il primo posto, anche se l’avversario di stasera è tutt’altro che semplice da affrontare.

C’è, infatti, la Fiorentina che proverà ad insidiare i desideri della squadra nerazzurra. Vincenzo Italiano arriva da ben tre vittorie di fila, i suoi ragazzi stanno dimostrando grande compattezza e all’Artemio Franchi si proverà a mettere in fila anche il quarto successo consecutivo, per dare una dimostrazione di forza e regalare un’altra gioia al presidente Commisso.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.