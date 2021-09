Lotta scudetto, il guanto di sfida lanciato da Inzaghi: “Quest’estate…”

Simone Inzaghi ha rilasciato interessanti dichiarazioni dopo la vittoria della sua Inter in trasferta contro la Fiorentina.

L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi ed il club nerazzurro continua ad ottenere vittorie condite con ottime prestazioni in Serie A. Tolto il pari di Genova contro la Sampdoria ed il nefasto esordio in Champions League contro il Real Madrid la squadra nerazzurra ha ottenuto solo vittorie dominando quasi sempre le partite.

Diciotto reti in cinque gol in campionato sono numeri da record e l’Inter ora si candida in piena regola alla lotta scudetto, nonostante una sessione estiva dove è stata protagonista soprattutto per le cessioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le parole importanti di Inzaghi nel post partita

Intervenuto ai microfoni di Dazn Simone Inzaghi ha parlato della vittoria e commentando la domanda sulla lotta scudetto ha rilasciato importanti dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> “Gli chiedo se ha bevuto”: Dzeko ironico nel post partita di Fiorentina-Inter