“Gli chiedo se ha bevuto”: Dzeko ironico su Inzaghi nel post partita di Fiorentina-Inter

Nel post-partita di Fiorentina-Inter l’autore del gol Dzeko ha commentato il cambio rispondendo con uno sfottò a Simone Inzaghi.

Tre punti importanti per l’Inter di Simone Inzaghi che ribalta una sfida molto complicata con un secco 3 a 1 al Franchi contro la Fiorentina. Ancora decisivo il centravanti bosniaco Edin Dzeko, autore della rete del 2 a 1 ed a segno con 3 gol in due partite in pochissimi giorni.

Darmian, Dzeko e nel finale Perisic regalano i 3 punti alla squadra nerazzurra che in questo modo si porta nuovamente in vetta alla classifica, in attesa ovviamente degli impegni dei prossimi giorni di Milan e soprattutto Napoli.

Inter, Dzeko e le parole su Inzaghi nel post partita

Nel post partita Edin Dzeko ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Questa vittoria è da grande squadra, nel primo tempo abbiamo sofferto molto anzi onore alla Fiorentina per il suo gioco, ma nella ripresa loro sono un pò calati e noi siamo stati più concreti”.

Poi una battuta su Simone Inzaghi che lo stava sostituendo prima del gol ed a riguardo Edin ha parlato: “So del cambio, infatti dopo chiedo al mister se aveva bevuto prima (ride)”.