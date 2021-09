“Fallo netto, gol da annullare”: è subito polemica in Fiorentina-Inter

Tante polemiche dopo il gol del vantaggio della Fiorentina sull’Inter, arrivato poco prima della mezzora con Sottil. Il primo tempo è finito 1 a 0.

Il primo tempo del match di Serie A tra Fiorentina e Inter ha visto subito tante polemiche. Il club viola è passato in vantaggio al venticinquesimo grazie ad una rete di Riccardo Sottil, alla sua prima rete con la maglia viola. L’esterno offensivo italiano è stato innescato da una grande azione dell’argentino Nico Gonzalez.

Proprio quest’ultimo è stato al centro delle polemiche in occasione del gol gigliato: sui social sono esplose diverse lamentele a causa di una spinta ad inizio azione di Gonzalez ai danni di Milan Skriniar.

sembra fallo di Gonzalez #FiorentinaInter — seba (@sebilardi) September 21, 2021

Inter e le polemiche nel primo tempo contro la Fiorentina

Tante polemiche nel primo tempo da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi con i nerazzurri infastiditi per un ammonizione ancora su Skriniar e ‘sfortunati’ per un gol annullato per lieve fuorigioco di Perisic.

Il primo tempo è terminato con la Fiorentina in vantaggio meritatamente ma con i tifosi nerazzurri molto infastiditi per l’arbitraggio odierno al Franchi. Ecco alcuni tweet polemici: