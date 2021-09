De Zerbi fa faville in Ucraina: primo trofeo con lo Shakthar Donetsk

Roberto De Zerbi festeggia il primo trofeo vinto sulla panchina dello Shakthar Donetsk, che conquista la Supercoppa di Ucraina.

Si è giocata nella giornata di oggi la sfida tra Shakthar Donetsk e Dinamo Kiev, utile alla conquista della Supercoppa di Ucraina, la nona ottenuta nella storia del club. La squadra di De Zerbi ha disputato una gara impeccabile e ha vinto il primo trofeo della stagione. Il tecnico italiano, ex Sassuolo, oggi può sorridere dopo aver ottenuto la prima coppa, nel corso di questa nuova avventura all’estero appena cominciata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lo Shakthar Donetsk conquista la Supercoppa di Ucraina e regala il primo successo stagionale a De Zerbi

Una vittoria schiacciante, quindi, quella ottenuta dallo Shakthar in casa contro la Dinamo Kiev. Il match è terminato con il risultato di 3-0. Il successo porta la firma di Lassina Franck Traoré, che ha realizzato una doppietta, segnando al 30esimo minuto e al 54esimo, e da Alan Patrick, che è andato a segno al 61esimo minuto.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Venezia, lo avete visto? C’è un calciatore dell’Inter ad assistere il match

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, le ha provate tutte pur di non perdere il trofeo ma non è servito a nulla. I cinque cambi non hanno contribuito a un cambio di mentalità nella sua squadra, che si è dovuta arrendere alla grande prestazione preparata in maniera impeccabile da De Zerbi. Il bresciano, oggi, si gode il suo primo successo arrivato nel percorso nuovo intrapreso.