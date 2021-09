Milan-Venezia, lo avete visto? C’è un calciatore dell’Inter ad assistere il match

È in corso il match Milan-Venezia, con il risultato fermo sullo 0-0: tra il pubblico c’è anche un giocatore dell’Inter.

Da pochi minuti è stata ripresa la sfida tra Milan e Venezia. Il pubblico di San Siro incita le proprie rispettive squadre. I tifosi del Venezia sperano nell’impresa, quelli del Milan sperano di poter vedere un bel più tre nella classifica di Serie A. Sugli spalti, però, è stato avvistato anche uno spettatore la cui presenza appare insolita. L’interista Ivan Perisic si trova infatti in tribuna e osserva con attenzione la gara.

C’è anche un calciatore dell’Inter questa sera a San Siro per la sfida di Milan-Venezia

Un ospite d’eccezione dunque in tribuna a San Siro per guardare la partita Milan-Venezia. Non solo tifosi rossoneri, ma anche un interista il cui volto forse non era del tutto atteso nel pubblico di questa sera. Il giocatore guarda il match con uno sguardo attento. Il club rossonero, in caso di vittoria di questa sera, agguanterebbe momentaneamente il primo posto in campionato, in attesa del Napoli che domani pomeriggio giocherà contro la Sampdoria.

L’esterno nerazzurro è stato quindi immortalato sugli spalti dello stadio di Milano dalle telecamere di ‘Dazn’. La sua foto ha perciò iniziato a fare il giro del web. Anche con qualche cenno d’ironia, dal momento che non sempre accade di trovare, come spettatore del Milan, un giocatore dell’altra sponda del naviglio.