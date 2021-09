Sta per iniziare Salernitana-Hellas Verona, match della quinta giornata di Serie A. Allo stadio Arechi di Salerno c’è già aria di sfida salvezza.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Hellas Verona. Allo stadio Arechi di Salerno i padroni di casa ospitano i veneti di Igor Tudor, alla seconda sulla panchina veronese. Scontro salvezza alle ore 18:30 tra i campani, fermi ancora a zero punti in classifica, e l’Hellas Verona, reduce dalla vittoria dello scorso turno ai danni della Roma di José Mourinho. Sono solo tre, dunque, i punti che separano le due squadre.

Salernitana-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan, Vergani.

Allenatore: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Bessa, Ragusa, Tameze, Simeone.

Allenatore: Igor Tudor