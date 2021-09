Ronaldo, la madre gli ‘impone’ la sua prossima squadra in un’intervista

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha commentato il recente trasferimento del figlio e parlato del futuro.

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno visto in casa Juventus un doloroso addio. La stella portoghese Cristiano Ronaldo ha lasciato, in maniera abbastanza clamorosa, il club bianconero ed ha fatto ritorno in Premier League al Manchester United, il club che, più di tutti, lo ha reso grande.

Prima del ritorno ai Red Devils il giocatore è stato vicino ad un clamoroso passaggio al Manchester City, rivali del club inglese guidati da Pep Guardiola, ma alla fine il giocatore ha optato per questo ritorno. Il rientro allo United di Cristiano Ronaldo è stato spettacolare ed i numeri realizzativi del portoghese con la squadra di Solskjaer sono fantastici.

Cristiano Ronaldo, la madre sogna un nuovo trasferimento

Intervenuta nel podcast Adn de Leao Dolores Aveiro, nota per essere la madre del campione portoghese, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul giocatore ed il suo approdo allo United: “Parlammo del City, ma lui mi disse ‘Mamma, non preoccuparti di quello che dicono perchè io andrò al Manchester United'”.

Dolores ha poi parlato del futuro aprendo ad un nuovo trasferimento: “Una volta gli dissi che il mio sogno era di rivederlo con la maglia dello Sporting e lui mi disse ‘Vedremo’”.