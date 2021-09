Finale amaro per James Rodriguez: c’è il comunicato ufficiale

Arriva l’ufficialità. James Rodriguez saluta definitivamente l’Everton ed approda in Arabia Saudita all’Al Rayyan lasciando l’Europa.

Era nell’aria ma ora è ufficiale. Il trequartista colombiano James Rodriguez, ex stella del Real Madrid e del calcio sudamericano ha rescisso consensualmente il suo contratto con l’Everton ed approda in Qatar dove ha firmato con l’Al Rayyan, società con sede militante a Doha.

Il calciatore era fermo da mesi a causa di problemi fisici e l’addio di Carlo Ancelotti (tecnico che lo aveva voluto a Liverpool) aveva ridotto di molto le sue chance di giocare, ora il talento colombiano lascia definitivamente il ‘calcio che conta’. Ecco il post social:

James Rodriguez ed un futuro fuori dall’Europa

Esploso nel calcio europeo con le esperienze tra Monaco e Porto il talento colombiano ha fatto parte di alcuni dei club più forti del calcio mondiale ed è stato più volte ad un passo dalla Serie A.

Nel corso dell’era ‘Ancelottiana’ a Napoli James è stato molto vicino a trasferirsi alla società guidata da Aurelio De Laurentiis mentre quest’estate James Rodriguez è stato uno dei vari nomi sondati per la trequarti per il Milan di Stefano Pioli. Alla fine non se n’è fatto nulla e James Rodriguez lascia ufficialmente l’Europa.