E’ arrivata un’amara critica alla Juventus da Marchisio

L’inizio stagione della Juventus non è passato inosservato ed in questi giorni piovono critiche alla società, non solo dai tifosi.

Nonostante il cambio tecnico ed il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, la Juventus continua a faticare. L’inizio stagione del club bianconero è a dir poco ‘traumatico’, con la squadra che ha dominato 9 degli ultimi 10 campionati, ancora a secco di vittorie in Serie A dopo quattro giornate di campionato.

Tra poche ore i bianconeri scenderanno in campo a La Spezia da terzultima in campionato e la squadra è alla ricerca disperata di punti. In questi giorni sono arrivate diverse critiche al tecnico ed alla società bianconera e l’ultima è quella di un ex calciatore e bandiera del club come Claudio Marchisio.

Le parole di Marchisio sul momento no della Juventus

Testimonial della squadra di Futsal del calcio torinese Marchisio ha rilasciato importanti dichiarazioni ed in un certo senso sono arrivate critiche anche alla società. Ecco le sue parole:

“E’ una partenza inaspettata, questo ormai è all’occhio di tutti, anche della Juventus. Il periodo difficile è prolungato e questo duro inizio è frutto delle difficoltà degli ultimi due anni. Manca un progetto solido, cosa a cui la Juve ci aveva abituato. La gestione del caso Cristiano Ronaldo poi è emblematica, credo che attorno a lui non è stata creata la squadra giusta, non era lui il problema”.