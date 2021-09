Juventus, attimi di paura per Arthur: incidente in Ferrari

Prosegue il calvario di Arthur: il brasiliano della Juventus coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua Ferrari.

Continua ad essere negativa l’esperienza in Italia di Arthur. Il centrocampista, arrivato alla Juventus nell’ambito dello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, è stato infatti protagonista suo malgrado di un incidente stradale mentre si trovava al volante della sua Ferrari. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, non ha riportato conseguenze in seguito all’impatto.

#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, è rimasto illeso ⚠️ pic.twitter.com/ybxIS7N59n — JuventusNews24.com (@junews24com) September 22, 2021

Arthur coinvolto in un incidente stradale: prosegue il suo calvario

Prosegue quindi il suo calvario: da quando è sbarcato a Torino, Arthur non è mai riuscito a mettere in mostra le sue innegabili qualità. Per lui, nella scorsa stagione, soltanto un gol e 4 ammonizioni in 32 apparizioni complessive. Troppo poco, considerando quali erano le aspettative della società e della tifoseria. In estate si era parlato di un presunto interesse del Paris Saint Germain ma la trattativa non si è mai concretizzata.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri pensava di potersi rilanciare ma pochi giorni dopo l’inizio della preparazione estiva si sono ripresentati i vecchi problemi fisici, che lo hanno obbligato ad operarsi. Il suo rientro, così come quello dell’altro infortunato Kaio Jorge, dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. A confermarlo è stato l’allenatore bianconero: “Dopo la sosta dovrebbero essere con la squadra, i recuperi procedono molto bene”.