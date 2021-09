Sta per iniziare il match Torino-Lazio, gara della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Tutto pronto per Torino-Lazio, match della quinta giornata di Serie A in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa, guidati da Ivan Juric ospitano i biancocelesti di Maurizio Sarri. I granata dovranno fare a meno di Belotti e Praet, ancora alle prese con i problemi fisici. A loro si è aggiunto anche Pjaca che non riuscirà ad essere del match. Juric, in cerca di conferme dopo le due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo, schiera un 3-4-2-1 con Brekalo a supporto di Sanabria. Maurizio Sarri, invece, reduce da un solo punto nelle ultime due partite, è ancora squalificato. Per questo motivo in panchina ci sarà il vice Martusciello. Marusic si posiziona a destra, in mezzo al campo Akpa Akpro e Cataldi. Attacco a tre con Anderson, Immobile e Moro.

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: Juric.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro. All.: Sarri. In panchina: Martusciello.