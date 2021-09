Gyasi e la provocazione alla Juve: spunta lo screen che svela tutto

Gyasi ha segnato un gran gol, nella partita che ieri lo Spezia ha disputato contro la Juventus: non è sfuggita l’esultanza ‘alla Ronaldo’.

Emmanuel Gyasi è cresciuto molto nell’ultimo anno trascorso tra le fila dello Spezia, club in cui gioca con continuità ormai dal 2018. Ha preso maggiore fiducia in se stesso e il gran gol segnato contro la Juventus, nella partita giocata nella giornata di ieri, dimostra perfettamente la sua crescita. Nulla ha, infatti, potuto Szczesny sulla sua conclusione arrivata forte da fuori area. L’attaccante, dal canto suo, non ha però contenuto l’entusiasmo e un dettaglio, nella sua esultanza, non è di certo sfuggito.

L’esultanza ‘come Ronaldo’ di Gyasi: non ci sono più dubbi

Molti spettatori, allo stadio ma anche a casa, sono rimasti stupiti dal modo in cui Gyasi ha esultato dopo aver segnato il suo gol contro la Juventus. Il ‘marchio di fabbrica’ di Cristiano Ronaldo è stato momentaneamente preso in prestito dall’attaccante esterno dello Spezia. È arrivata anche la conferma dal suo profilo ufficiale di ‘Instagram’. Ha infatti pubblicato lo screenshot di una conversazione tenuta, con un suo amico, prima della sfida Spezia-Juventus.

Nella chat l’attaccante ha quasi predetto il suo gol, per cui ha nel contempo avuto fin da subito ben preciso in mente il modo in cui avrebbe esultato: “Poi se faccio gol mercoledì vedi come esulto. Come Cristiano Ronaldo“. La reazione che, nel post-partita, il giocatore ha definito invece “spontanea”, ha destato comunque la reazione di molti tifosi bianconeri, che hanno visto il gesto come una ‘presa in giro’ nei loro confronti, visto come i rapporti tra il portoghese e il club bianconero si sono interrotti nell’ultima sessione di calciomercato.