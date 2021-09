Sampdoria-Napoli, tegola per Spalletti: il difensore alza bandiera bianca

Tegola per Luciano Spalletti che deve correre ai ripari durante il match Sampdoria-Napoli, gara della quinta giornata di Serie A 2021/2022.

Sampdoria-Napoli è ferma sullo 0-4. I ragazzi di Luciano Spalletti sono in netto vantaggio sulla formazione di Roberto D’Aversa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Nonostante il risultato, però, il tecnico dei partenopei deve fare i conti con un infortunio. Amir Rrahmani, difensore della SSC Napoli, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’inizio del secondo tempo.

Sampdoria-Napoli: Rrahmani out

Sampdoria-Napoli, esce Amir Rrahmani a pochi istanti dall’inizio del secondo tempo. Il difensore del Napoli di Luciano Spalletti alza bandiera bianca e lascia il posto a Kostas Manolas.

Il difensore kosovaro si è accasciato al suolo al minuto 48 ed ha chiesto il cambio alla panchina. Il motivo? Un problema alla testa nato nei primi quarantacinque minuti di gioco. Il calciatore non ce l’ha fatta a restare in campo. Al suo posto il greco Kostas Manolas. Non sono ancora chiare le effettive condizioni del calciatore. Con ogni probabilità, nelle prossime ore il club diramerà un bollettino medico ufficiale.