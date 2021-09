Juve, difesa da rivedere: spunta il rinforzo a parametro zero

La Juve resta vigile sul mercato e scruta i possibili parametri zero: dall’Inghilterra, occhio all’occasione in difesa

L’avvio stagionale non è stato dei migliori. Soprattutto se consideriamo le aspettative che erano state riposte sul ritorno di Massimiliano Allegri. Adesso, la Juventus spera di aver voltato pagina dopo la sofferta (e comunque balbettante) vittoria contro lo Spezia, in attesa di recuperare al 100% la potenzialità di tutto l’organico bianconero.

Potenzialità che potrebbero essere ampliate sul mercato, già in vista della prossima stagione. D’altronde, la dirigenza della Juventus è da sempre attenta alle migliori occasioni sulla piazza, scrutando con attenzione quali giocatori (e quali parametri zero) potrebbero fare al caso del club, nel futuro prossimo.

Soprattutto in quei reparti dove gli uomini e la qualità non sembrano abbastanza. E dove qualche partenza illustre potrebbe rovinare i piani futuri di Allegri e della squadra mercato della Vecchia Signora.

Juve, occasione a parametro zero: Rudiger nel mirino

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato in casa Juventus. Il reparto difensivo di Allegri rischia di vivere una piccola rivoluzione in vista della prossima temporada, considerando il futuro in bilico di De Ligt e l’età non più giovanissima di Giorgio Chiellini.

Secondo quanto riportato da ‘Sport1’, i bianconeri avrebbero messo i propri occhi su Antonio Rudiger, in scadenza contrattuale con il Chelsea nel 2022. Il tedesco risulterebbe aver rifiutato un rinnovo da 8,5 milioni di euro a stagione, in attesa di ragionare meglio sul proprio futuro. Una buona notizia per le pretendenti al calciatore, con l’ex Roma che sarebbe finito nel mirino di Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid.