Ancora guai per Messi al PSG: c’è il comunicato ufficiale

Il Psg vince, convince, sogna in grande, eppure non riesce ancora a godersi Leo Messi. L’attaccante argentino salterà anche la prossima partita di campionato dei parigini contro il Montpellier a causa della contusione ossea al ginocchio accusata domenica scorsa, motivo per cui Pochettino si convinse a sostituirlo al minuto 75 tra lo scetticismo generale e il dispiacere dello stesso calciatore.

Ma a quanto pare le sue condizioni erano davvero da monitorare e infatti Messi, che aveva già saltato la sfida col Metz per il turno infrasettimanale, non giocherà neppure contro il Montpellier. Pochetti non dovrà rinunciare alla Pulce che ha avuto diverse difficoltà per questo avvio di campionato.

Psg, Messi ancora out: salta il Montpellier

In totale, infatti, dopo sette partite di campionato, Messi ha giocato appena 100 minuti e non ha ancora trovato il gol. I suoi fan, chi lo adora, dovrà munirsi di pazienza perché il suo rientro in campo non sarà prossimo e quindi bisognerà aspettare ancora qualche partita prima di poter esultare ad una sua rete.

Messi ha scelto il Psg quando è terminata la sua avventura col Barcellona. E’ stato il grande colpo a parametro zero del club parigino che può vantare un super attacco – anche con Neymar, Di Marioa e Mbappé – col quale inseguire il sogno ormai antico della Champions League.