Milan, altro infortunio: l’annuncio di Pioli in conferenza

Il Milan, già alle prese con diversi infortuni, perde un altro calciatore in vista della gara con lo Spezia: l’annuncio è di Pioli

Il Milan, reduce dalla bella vittoria contro il Venezia, si prepara ad affrontare lo Spezia in trasferta ma dovrà farlo senza diversi calciatori. Oltre al solito Ibrahimovic, per il quale bisognerà aspettare ancora qualche giorno, mancherà anche Alessandro Florenzi. Il centrocampista romano sarà costretto a saltare la partita di domani per un trauma contusivo al ginocchio. L’annuncio è stato dato dallo stesso Pioli, allenatore dei rossoneri, intervenuto in conferenza stampa.

Milan, l’annuncio di Pioli su Florenzi

Interrogato sulle condizioni di Florenzi, Pioli ha chiarito: “Non ci sarà per un trauma contusivo al ginocchio. Non riusciva ad allenarsi stamattina, spero possa esserci martedì. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore intelligente, conto molto su di lui. Spero possa arrivare presto al 100% della forma”.

Fino a questo momento l’ex esterno di Roma e Psg ha giocato sempre, sei presenze, ma per un totale di appena 206 minuti in campo. Pioli lo ha impiegato sia da terzino a destra che da esterno alto nel 4-2-3-1 del Milan. Risultati fino a questo momento altalenanti e ora un altro stop che costringerà Pioli a fare altre scelte. In attesa del miglior Florenzi.