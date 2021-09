Adani ‘pazzo’ del nuovo arrivo: “E’ il miglior centrocampista della Serie A”

Nel corso della Bobo Tv Daniele Adani ha parlato della Serie A elogiando il neo acquisto del Napoli Anguissa rivelazione di questo inizio.

L’inizio stagione del Napoli in Serie A è stato effervescente e la squadra di Spalletti ha dominato sinora tutti gli incontri disputati collezionando vittorie su vittorie. Oltre ad aver recuperato una squadra ‘a pazzi’ dopo il finale della scorsa stagione, Luciano Spalletti ha lanciato un neo acquisto, il centrocampista proveniente dal Fulham Zambo Anguissa. Il giocatore ha dimostrato non solo di recuperare i palloni, ma anche di essere molto utile nelle altre fasi di gioco ed è ormai una pedina fondamentale per il tecnico toscano.

Nel corso della trasmissione su Twitch Bobo Tv l’ex calciatore ed opinionista Daniele Adani ha avuto parole di grandi elogio per Anguissa, spiegando anche il motivo per cui crede molto in lui: “Marcelo Bielsa lo volle al Marsiglia e se ti vuole uno come Bielsa non c’è altro da dire, per me Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A”.

Serie A, non solo Adani elogia gli azzurri

Durante la discussione anche un ex giocatore del calibro di Antonio Cassano ha riservato grossi elogi ad Anguissa ed a Cristiano Giuntoli che lo ha prelevato:

“E’ un grande colpo di Giuntoli, prendere un giocatore del genere in prestito. Forse sono estremo ma per certi versi Anguissa mi ricorda Patrick Vieirà”.