Lele Adani dimentica Sky: deciso il nuovo ruolo in tv

Lele Adani torna sul piccolo schermo: affiancherà Marco Lollobrigida a RAI 2 durante la trasmissione 90° minuto.

L’avventura dell’ex calciatore Lele Adani a ‘SKY’ si è conclusa con l’inizio dell’attuale stagione sportiva. A molti il suo commento è mancato, soprattutto in occasione dei match più vividi della Serie A, ma l’attuale cronista ha già trovato una nuova casa pronta ad ospitarlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Adani passa alla RAI: sarà a 90° minuto

Si tratta della RAI. Lele Adani sarà a tutti gli effetti il commentatore fisso di 90° minuto, la trasmissione sportiva di RAI 2, che va in onda tutte le domeniche dalle 18:25 per raccontare i gol di Serie A. Probabilmente la voce di Fifa 22 sarà in studio già per il prossimo turno di campionato previsto per il fine settimana, quindi domenica 26 settembre. Lele Adani affiancherà il conduttore Marco Lollobrigida, nuovo volto protagonista del programma dopo la mancata riconferma del giornalista Enrico Varriale.

LEGGI ANCHE >>> Caso Maignan, la reazione ufficiale di Milan e Juventus

Al momento l’ex calciatore si disimpegna su ‘Twitch’, e infatti ha commentato la sfida del Napoli contro l’Udinese: “È stata la più bella partita del Napoli, è stato un dominio. E’ stata quasi un’esibizione. Ragionavamo e l’ho guardata, ma non mi meraviglierei se si parlasse nei commenti di un Napoli perfetto”.