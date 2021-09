“Mi ha dato una seconda chance, gli devo tutto”: il commovente addio di Ibrahimovic

Il commovente addio di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a Freddie Fu, un chirurgo luminare dalla brillante carriera e molte operazioni a diversi atleti, tra cui calciatori.

Zlatan Ibrahimovic mostra sui social una foto del suo ginocchio con sopra la firma di Freddie Fu. L’aveva operato lui nel 2017, noto e apprezzatissimo chirurgo, scomparso a 70 anni a causa di una malattia. Fu era nato a Hong Kong ma vissuto negli Stati Uniti, dove ha svolto la sua carriera, affermandosi come il più importante chirurgo ortopedico per gli sportivi. Pativa problemi di salute ed è venuto a mancare nell’ospedale dell’Università di Pittsburgh, lasciando due figli e una moglie.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2021