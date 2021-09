Donnarumma, ancora una serata no: la decisione di Pochettino

Nuova esclusione per Gigio Donnarumma, il quale non è stato schierato da Pochettino tra i titolari per la sfida tra PSG e Montpellier.

La sfida di Ligue 1 contro il Montpellier per il PSG è il duello che precede il grande confronto di Champions League col Manchester City. Per tale ragione Pochettino ha optato per alcuni cambi di formazione e più in generale per il turnover, ma ancora una volta la rotazione non ha riguardato Gigio Donnarumma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG-Montpellier, Donnarumma ancora escluso dai titolari

Fuori Messi e Verratti infortunati, spazio a Di Maria squalificato in campo internazionale. L’argentino è chiamato a trovare un posto alternandosi con i colossi Neymar, La Pulga e Mbappé e l’occasione è arrivata. Lo stesso non può dirsi invece per il portiere italiano. Donnarumma resterà in panchina e ci sarà dal 1′ Keylor Navas.

LEGGI ANCHE >>> “L’ho deciso io”: l’ammissione di Inzaghi sull’errore con l’Atalanta

Secondo ‘RMC Sport’ la motivazione questa volta potrebbe essere diversa. Non più un’esclusione poiché non ritenuto all’altezza di un titolare, bensì perché l’ex Milan potrebbe essere schierato in campo proprio contro il City. Al momento è soltanto un’ipotesi che, se dovesse trasformarsi in realtà, chiarirebbe molto sulle prospettive del portiere. Tuttavia, a Gigio tocca ancora avere pazienza e attendere.