Il Real Madrid ha avuto la stessa idea della Juventus

Rudiger non rinnoverà il contratto con il Chelsea: la Juventus è interessata ma sul tedesco ci sono pure Real Madrid e Bayern Monaco.

Mezza Europa è sulle tracce di Antonio Rudiger. Il difensore, attraverso i suoi agenti, ha già fatto sapere al Chelsea di non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ed ha già iniziato a guardarsi intorno. Attualmente percepisce circa 6 milioni di euro ed ambisce ad arrivare a quota 10: una cifra che restringe di molto la rosa delle squadre che potrebbero ingaggiarlo.

Rudiger lascia il Chelsea: la Juventus non è l’unica interessata

La Juventus lo ha messo da tempo nel mirino ma occhio, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, al Real Madrid che punta ad mettere a segno un altro colpo a parametro zero dopo David Alaba. Al tedesco, inoltre, è molto interessato pure il Bayern Monaco: di fatto, all’orizzonte sta profilando una vera e propria asta. Logico quindi che Rudiger, al momento, abbia intenzione di concentrarsi unicamente sui prossimi impegni che vedranno protagonista il Chelsea.

“Per me questa – ha detto di recente ai microfoni di ‘Kicker’ – sarà la decisione più importante della mia carriera e non affretterò nulla. Personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea, con cui gli ultimi colloqui sono stati neanche due mesi fa”. I Blues, dal canto loro, proveranno a convincerlo a restare tuttavia l’addio a fine stagione appare inevitabile.