Niente addio gratis: la frase che allontana Juventus e Roma

La Roma e la Juventus cercano un regista ed hanno messo nel mirino Zakaria che non ha escluso, però, di rinnovare con il Mönchengladbach.

Negli ultimi giorni di mercato era stato messo nel mirino tuttavia i pochi giorni a disposizione non avevano consentito di impostare al meglio la trattativa. La Roma, in ogni caso, sta continuando a seguire Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach: José Mourinho infatti, nonostante abbia apprezzato molto le operazioni completate dal direttore generale Tiago Pinto, ritiene di avere ancora bisogno di un regista con esperienza.

Roma e Juventus, si allontana Zakaria: possibile il rinnovo con il Gladbach

Il profilo dello svizzero piace molto al portoghese ed è probabile che i giallorossi tornino alla carica nei prossimi mesi. In ogni caso, si allontana la possibilità di ottenerlo a parametro zero visto che il giocatore non ha escluso la possibilità di rinnovare con i tedeschi. A confermarlo è stato lo stesso Zakaria, che piace pure alla Juventus di Massimiliano Allegri, ai microfoni del ‘Rheinische Post’.

“Abbiamo già parlato con il direttore sportivo Max Eberl. La situazione con il mio ex procuratore è stata un po’ complicata di recente. Non ho detto che voglio assolutamente andare. Ho sempre detto che a Gladbach mi trovo bene”. Di recente, sull’argomento, era intervenuto proprio Eberl: “Zakaria sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che rimanere con noi è la decisione giusta”. La Roma e la Juventus, nel frattempo, restano alla finestra osservando l’evoluzione degli eventi. In caso di nuovo accordo tra lo svizzero ed il Borussia, i riflettori verranno inevitabilmente spostati su altri obiettivi.