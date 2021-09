Trovato l’accordo che lo porta subito lontano dalla Serie A

La Roma sfoltisce la rosa tagliando gli elementi in esubero: vicina la cessione di Nzonzi all’Al Rayyan. Via pure Reynolds.

La Roma si prepara a sfoltire la rosa. Sono infatti diversi i giocatori esclusi dal progetto tecnico che il direttore generale Tiago Pinto, in queste settimane, sta cercando di piazzare altrove anche al fine di recuperare risorse economiche da reinvestire. In particolare, è vicino l’addio di Steven Nzonzi che fin qui aveva rifiutato tutte le offerte ricevute.

Roma, vicina la cessione di Nzonzi

Il francese, reduce una discreta stagione vissuta al Rennes (34 presenze in campionato e un gol), ha detto di no al Benfica e a diverse squadre della Liga. Ora, però, ecco la svolta. La trattativa con l’Al Rayyan, che di recente ha preso pure James Rodriguez, stando a quanto riportato da Sky Sport è entrata nella fase conclusiva, con l’accordo che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La cessione di Nzonzi consentirà ai giallorossi di risparmiare oltre 6 milioni di euro di ingaggio.

Un altro elemento destinato a lasciare la capitale è Bryan Reynolds, che sta palesando diverse difficoltà ad ambientarsi a Roma e in Serie A. Per lui, fin qui, soltanto 2 minuti con il Sassuolo. José Mourinho, di recente, ha parlato così di lui: “Ha potenziale ma è un ragazzino. C’era una palla, sul 2-1 per noi, in cui lui provoca una rimessa laterale. Ma lì devi mettere la palla dove sono i Friedkin e invece è rimasta lì e il Sassuolo ha fatto un’azione in più”. Probabile, a questo punto, una cessione in prestito.