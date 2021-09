Sky o DAZN? Dove vedere Inter-Atalanta e le altre gare del sesto turno

La Serie A torna subito in campo con la sesta giornata: Sky o DAZN, dove vedere Inter-Atalanta e le altre gare del weekend

Si riparte. La Serie A non conosce sosta e torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la sesta giornata e sono due le partite che spiccano: Inter-Atalanta e Lazio-Roma. La sfida tra i campioni d’Italia e la squadra di Gasperini è quella che attira le attenzioni nelle gare di oggi. A ‘San Siro’ i padroni di casa proveranno a rimettersi in testa alla classifica, in attesa del Napoli di Spalletti impegnato domani sera contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. Gasperini però ha la possibilità di agganciare l’Inter e, nonostante le dichiarazioni di facciata, vuole provare a dare la prima sterzata al campionato della Dea.

Prima toccherà al Milan contro lo Spezia aprire il sesto turno della Serie A. I rossoneri recuperano Giroud e Calabria ma dovranno fare ancora a meno di due pilastri come Kjaer e Ibrahimovic. A chiudere il sabato della Serie A la prima uscita ufficiale del nuovo Genoa americano: a Marassi andrà in scena il Verona di Igor Tudor, reduce dalla rimonta subita contro la Salernitana. Proprio quella di Genova sarà una delle tre partite trasmesse anche da Sky.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, sesta giornata: programmazione tv, Sky o DAZN

Scopriamo qual è la programmazione televisiva completa della sesta giornata di Serie A. Come al solito tutte le dieci partite saranno trasmesse da Dazn, mentre Sky offrirà in diretta in co-esclusiva tre gare.

LEGGI ANCHE >>> DAZN, ora è ufficiale: il gesto per chiedere perdono ai tifosi di Serie A

Spezia-Milan DAZN

Inter-Atalanta DAZN

Genoa-Verona DAZN e Sky

Juventus-Sampdoria DAZN e Sky

Empoli-Bologna DAZN

Sassuolo-Salernitana DAZN

Udinese-Fiorentina DAZN

Lazio-Roma DAZN

Napoli-Cagliari DAZN

Venezia-Torino DAZN e Sky