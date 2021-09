Ronaldo è recidivo: ancora una gaffe con un post social

Dopo il ‘Grazzie’ con la Juventus, Cristiano Ronaldo ci casca di nuovo: ennesima gaffe del portoghese, stavolta con lo United

L’addio alla Juventus è stata quasi una liberazione per Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato i musi lunghi e gli isterismi di Torino, per riabbracciare il pubblico ed il calore del suo Manchester United. Una scelta che si sta rivelando azzeccata per il portoghese, sempre a segno e sempre decisivo da quando è tornato a vestire la maglia dei ‘Red Devils’, nonostante l’ultimo passo falso contro l’Aston Villa.

Un passo falso che ha generato un po’ di frustrazione in casa biancorossa. Soprattutto se consideriamo il rigore fallito al 93′ da Bruno Fernandes e la guerra psicologica tra Emiliano Martinez (portiere del Villa) e la batteria dei rigoristi dello United, presentatasi dal dischetto prima di eleggere l’ex Sporting come tiratore designato.

Dopo il ‘Grazzie’, Ronaldo ci ricasca: la nuova gaffe con lo United

La sconfitta con l’Aston Villa, però, ha generato anche qualcosa di curioso, fuori dal rettangolo di gioco. In particolare, ha causato un po’ di imbarazzo per un post Instagram dello stesso Cristiano Ronaldo, volenteroso di rincuorare e ricaricare i suoi, dopo il passo falso in Premier League.

Peccato che all’occhio sia balzato subito un errore grammaticale piuttosto marchiano: ‘Begginning‘ anziché ‘Beginning‘, a svilire completamente il messaggio da leader di CR7 ai suoi nuovi compagni.

Soprattutto, un errore e una gaffe che riportano immediatamente a quel ‘Grazzie’ di addio alla Juventus, che quasi fece discutere più della sua stessa cessione. Adesso, dopo meno di un mese, Ronaldo ci è cascato di nuovo.