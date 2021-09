Caos DAZN, Tapiro a Diletta Leotta: “Se fosse per me…”

Immancabile il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia a Diletta Leotta, volto di punta di ‘DAZN’, dopo i problemi di trasmissione da parte della piattaforma delle sfide di Serie A.

I frequenti “buffering” di DAZN e i problemi con la piattaforma streaming hanno trovato spazio anche a ‘Striscia La Notizia’, noto notiziario satirico di Mediaset e il giornalista Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, il volto più noto dell’emittente.

Malfunzionamento DAZN, il Tapiro di Striscia a Diletta Leotta

La presentatrice è stata intercettata dalle telecamere sabato sera a Milano e con un sorriso ha commentato i disagi che stanno vivendo gli italiani, che non riescono a seguire fluentemente i match di Serie A per il malfunzionamento di ‘DAZN’. “Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia”, ha dichiarato la conduttrice, cambiando poi argomento e approfittandone per un in bocca al lupo rivolto ai nuovi presentatori, ovvero Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

In effetti l’esperienza di ‘DAZN’ come principale piattaforma per il massimo campionato italiano non è cominciata nel migliore dei modi. Il peggior momento è stato il turno infrasettimanale della 5° giornata di campionato con 35′ dei primi tempi praticamente non disponibili per la maggior parte degli utenti. Da lì la promessa della piattaforma di rimborso, per la quale si attendono le modalità di attivazione.