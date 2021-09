Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo anche l’Empoli di Andreazzoli ed il Bologna di Mihajlovic.

Dopo il lunch match tra Juventus e Sampdoria, ci sono in programma ben tre match di questa domenica di Serie A. Questi vedremo in campo anche squadre che sono alla ricerca di punti di mettere in cascina, il tutto volto a raggiungere il prima possibile la salvezza.

Tra queste anche Empoli e Bologna. La squadra di Andreazzoli ha avuto un avvio di stagione tutto sommato positivo, e l’ultima vittoria contro il Cagliari ha dato modo ai toscani di poter mettere in cassaforte tre punti importanti contro una diretta concorrente per la salvezza.

Di contro c’è un Bologna che ha voglia di rivalsa. La squadra di Mihajlovic non vince da due partite, ecco perchè i felsinei proveranno a dare tutto in campo per portare a casa la vittoria. I sei gol presi dall’Inter fanno ancora male, ma anche l’ultimo pari contro il Genoa ha mostrato tante cose da rivedere.

Empoli-Bologna, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.