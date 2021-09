DIRETTA Sassuolo-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Salernitana.

La Serie A prosegue velocissima, e dopo la sfida tra Juventus e Sampdoria che si è giocata a ora di pranzo, sono tre le partite che invece si giocheranno alle 15, in attesa di Napoli-Cagliari alle 18 e Venezia-Torino alle 20.45.

Scendono in campo anche Sassuolo e Salernitana. Un avvio non particolarmente brillante per la squadra di Dionisi che, dopo quattro punti nelle prime due partite, è incappata in tre sconfitte consecutive. Un bottino amarissimo che tiene nella parte bassa della classifica la squadra neroverde. Ecco perchè l’allenatore dovrà sfruttare proprio questa partita per portare punti a casa e provare a dare una svolta dopo un mini-ciclo iniziale molto complicato.

Di fronte c’è la Salernitana, fanalino di coda della classifica e vogliosa di rimettersi forte in carreggiata dopo un avvio di stagione tremendamente complicato. I campani hanno conquistato il primo punto stagione nella scorsa partita contro l’Hellas Verona, e proprio da lì vuole ripartire l’allenatore Fabrizio Castori per dare il via definitivo alla stagione della Salernitana.

Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni