Dybala in lacrime: Juve, ancora una pessima notizia

Dopo il gol brutte notizie per Paulo Dybala: l’argentino si è infortunato ed ha lasciato il campo in lacrime

Brutte notizie per la Juventus. Infortunio per Paulo Dybala contro la Sampdoria: intorno al ventesimo del primo tempo la Joya è stata costretta a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Grande dolore per il numero 10 argentino che è uscito in lacrime. Al suo posto Allegri ha mandato in campo Kulusevski. Un infortunio che tiene in apprensione tutto il mondo bianconero che stava riammirando il Dybala in grado di fare la differenza in campo.

E dire che Juventus-Sampdoria era iniziata molto bene per lo stesso attaccante autore dello splendido gol del vantaggio. Poi però lo stop: probabilmente un problema muscolare che lo costringerà quanto meno a saltare l’attesa gara di Champions contro il Chelsea.

Juventus, infortunio di Dybala: gli aggiornamenti

Incoraggiato dagli stessi tifosi al momento della sostituzione, Dybala non è rimasto al fianco dei compagni a guardare la partita ma si è diretto negli spogliatoi. Al suo posto Allegri ha mandato in campo Kulusevski.

Ora c’è attesa per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Allegri e tutta la Juventus incrocia le dita sperando di non perdere Dybala per lungo tempo.