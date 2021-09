“Se parli da solo…”: battibecco tra Mazzarri e Ferrara in diretta

Dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-0, Mazzarri è stato intervistato da DAZN dove ha avuto un piccolo battibecco con Ferrara.

Il Cagliari è uscito perdente dal match contro il Napoli che ha vinto grazie ai gol di Osimhen ed Insigne che ha segnato su calcio di rigore. I sardi hanno difeso per tutta la gara, ma i partenopei hanno vinto meritatamente la sfida. Sconfitta che peggiora ancora di più la situazione in classifica.

I rossoblù sono penultimi con solo due punti dopo sei giornate di campionato. Mazzarri ha commentato la gara del Maradona ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo giocato molto bene difensivamente. Il Napoli, di solito, fa tanti gol. Il rigore ci ha tagliato le gambe. Abbiamo fatto meglio rispetto alla gara contro l’Empoli”.

Mazzarri a Ferrara: “Non è vero che abbiamo giocato male. Se fai parlare anche a me…”

Poi c’è stato un botta e risposta con Ciro Ferrara, opinionista di DAZN, che non era d’accordo sulla disamina del mister toscano: “Mister avete avuto delle difficoltà e avete giocato difensivamente. Non siete riusciti ad offendere. Il Napoli non ha tirato, ma gli è mancato solo l’ultimo passaggio”.

Mazzarri ha poi risposto in maniera un po’ piccata: “Non sono d’accordo che abbiamo giocato male. Fai parlare anche a me, se vuoi parlare da solo. Io guardo le occasioni nitide e non mi sembra che il Napoli ne abbia avute tante. Ti stavo spiegando che abbiamo scelto di avere la linea a dieci metri dalla nostra area di rigore a causa di Osimhen“.