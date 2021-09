“Ho fatto un movimento strano”: Napoli, spavento per Spalletti a centrocampo

Infortunio per Piotr Zielinski durante Napoli-Cagliari. Il polacco abbandona il campo e si fa fasciare la caviglia destra.

Tegola in arrivo per Luciano Spalletti ed il suo Napoli. Napoli-Cagliari è ferma sul 2-0 a pochi minuti dalla fine. Il club azzurro, avanti nel risultato grazie alle reti di Osimhen ed Insigne, deve fare i conti con un infortunio che rischia di rovinare i piani di Luciano Spalletti. Piotr Zielinski ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 69, lasciando spazio ad Elmas. Il centrocampista polacco è stato beccato dalle telecamere di ‘DAZN’ con una vistosa fasciatura alla caviglia destra nel momento in cui ha esclamato: “Ho fatto un movimento strano”.

Napoli-Cagliari, infortunio Zielinski: le condizioni

Al momento non sono ancora chiare le condizioni effettive del giocatore che, con ogni probabilità, è già stato osservato da vicino dallo staff medico della SSC Napoli. I sanitari azzurri l’hanno prontamente medicato.

Nelle prossime ore, probabilmente, si capirà l’effettiva entità dell’infortunio. Cresce l’attesa per una eventuale nota ufficiale del club partenopeo che sarà diramata, forse, nel post gara o nel momento in cui il calciatore effettuerà controlli clinici più approfonditi.