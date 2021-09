Inter, MVP con lo Shakhtar e tifosi scatenati: “Lo vogliamo capitano”

Nel pari di Donetsk per l’Inter la nota lieta arriva da Milan Skriniar, acclamato dai tifosi ed MVP del match.

Nuovo stop in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta della prima giornata, non va oltre lo 0 a 0 in casa dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Prova incolore della squadra nerazzurra che ha faticato molto in fase offensiva e si è salvata in extremis nella ripresa.

A testimonianza delle difficoltà nerazzurre il fatto che il migliore in campo del match è stato il difensore slovacco Milan Skriniar, autore di un salvataggio a porta sguarnita provvidenziale. Il giocatore ha giustamente esultato come un gol per questo gesto che ha ulteriormente salvato la posizione nel gruppo Champions della squadra nerazzurra.

Inequivocabile MVP per il futuro Capitano dell'#Inter #Skriniar

Fuoriclasse Top Player Mondiale

💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 — Tony Calabrò (@TonyCalabr2) September 28, 2021

Inter, grande entusiasmo dei tifosi per Skriniar

L’inizio stagione di Milan Skriniar con la maglia dell’Inter non è passato inosservato con l’MVP nerazzurro elogiato da tanti tifosi attraverso i social e sono stati davvero tanti ad invocare addirittura lo slovacco come ‘capitano del futuro’.

Il giocatore è insieme a Nicolò Barella il giocatore attualmente più rappresentativo dei campioni d’Italia ed i tifosi sembrano aver fatto la propria scelta riguardo il futuro nuovo capitano nerazzurro.