“Scelta forte in arrivo”: Donnarumma, in Francia aprono alla rivoluzione

“Scelta forte in arrivo” nel caso Donnarumma: dalla Francia aprono alla possibile rivoluzione al Paris Saint-Germain

“Deciderò partita per partita”. Mauricio Pochettino se l’è cavata così all’ennesima domanda sul duello Donnarumma e Keylor Navas, nella conferenza stampa dopo il Montpellier. Ieri poi è tornato sull’argomento, lanciando un messaggio chiaro: “I grandi portieri si adattano alle scelte”. Quella che sarà chiamato a fare nuovamente questa sera: l’italiano o l’ex Real Madrid per la gara più attesa tra Psg e Manchester City? Non una decisione semplice visto che – come si legge su ‘sport.fr’ – “la gestione dei portieri è un grosso problema per Mauricio Pochettino”. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile posto da titolare per Donnarumma ma qualunque sarà la decisione del tecnico argentino “sarà in ogni caso una scelta forte”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma o Navas: la scelta forte di Pochettino

Se per ogni allenatore avere la possibilità di scegliere è un’opportunità gradita, Pochettino si trova in una situazione non certamente piacevole. Del resto, dovesse prevalere ancora Navas, per Donnarumma si tratterebbe della terza panchina consecutiva. Una scelta che non passerebbe inosservate e accenderebbe ancora di più il dibattito sul futuro dell’estremo difensore campione d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma chiama la Juventus”: svolta già a gennaio

D’altro canto, se dal primo minuto dovesse esserci in porta Donnarumma, il messaggio sarebbe altrettanto chiaro: la concorrenza dei due numeri 1 sarà spietata per tutta la stagione. In questo caso ad essere scontento sarebbe proprio l’ex Real Madrid. In ogni caso, scrive ancora ‘sport.fr’, “ce ne sarà almeno uno infelice”.