Donnarumma, il grande estimatore Guardiola porta bene: ora è ufficiale

Arriva una buona notizia per Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan avrà finalmente la sua occasione, adesso è ufficiale.

E’ finalmente arrivato il momento di Gigio Donnarumma. Il portiere campione d’Europa, infatti, ha finalmente trovato la titolarità dopo tante settimane di attesa. Per la prima volta, con la maglia del Paris Saint Germain, l’ex giocatore del Milan scenderà in campo dal primo minuti. Una scelta importante per l’allenatore Pochettino, che ha cosi dato la possibilità all’estremo difensore italiano di scendere in campo dall’inizio.

Per i parigini, tra l’altro, la sfida sarà tutt’altro che semplice. Di fronte c’è il Manchester City, una delle squadre più insidiose di tutta la competizione. In panchina, va detto, c’è il grande estimatore di Gigio. Pep Guardiola, infatti, ha sempre speso parole di grande elogio per l’estremo difensore, già da quando era un giovanissimo portiere che difendeva i pali del Milan.

Stasera si ritroveranno uno di fronte all’altro, con un Donnarumma indubbiamente cresciuto, per età ed esperienza, ed un Guardiola che avrà studiato al meglio il Psg per provare a strappare punti in questa seconda giornata della fase a gironi di Champions. Un esordio complicato, dunque, per il portiere italiano.

Le formazioni ufficiali