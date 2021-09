La sfida da sogno per l’Italia è ufficiale: a giugno 2022 ci sarà la ‘Supercoppa’

La vincitrice dell’Europeo e quella della Copa America si sfideranno il prossimo giugno: c’è l’ufficialità per la gara tra Italia e Argentina

In molti ne avevano suggerito un incontro, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. E invece, Italia-Argentina si farà, ma per motivi lontani dalla semplice commemorazione del Pibe de Oro. Le due Nazionali hanno rispettivamente vinto l’Europeo e la Copa America, in due cavalcate emozionanti e contro il favore di ogni pronostico.

Insomma, due percorsi affini e per certi versi analoghi, che nel giugno del 2022 si incroceranno nel rettangolo di gioco. Come ufficializzato dalla CONMEBOL, l’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Argentina di Lionel Scaloni al termine della prossima stagione, in una sede e in una data esatta ancora da definire.

‘Supercoppa’ Italia contro Argentina: l’ufficialità della CONMEBOL

Di seguito, il comunicato ufficiale della CONMEBOL: “L’organizzazione di questa partita fa parte dell’espansione della cooperazione tra CONMEBOL e UEFA, che include in particolare le categorie di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica. L’accordo raggiunto da entrambe le organizzazioni copre attualmente tre edizioni di questo match tra i rispettivi vincitori continentali, e prevede anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra, che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune”.

Insomma, un match che andrà ben oltre lo stabilire chi, tra Italia e Argentina, sia la squadra migliore. Questa inedita ‘Supercoppa‘ servirà soprattutto a cementare i rapporti di amicizia e di buon vicinato tra la UEFA e la CONMEBOL, sempre più in sinergia con il trascorrere delle stagioni.