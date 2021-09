Dove vedere la Champions League: Inter, Milan e le altre partite di oggi

Serate di grande Champions per Inter e Milan che hanno bisogno di punti per non perdere il ‘treno’ per gli Ottavi di finale

Nella giornata odierna si disputeranno match molto importanti per le italiane con entrambe le milanesi alle prese con sfide delicatissime. Inter e Milan hanno perso nella prima giornata di Champions League ed ora hanno necessariamente bisogno dei 3 punti per non complicare ulteriormente la corsa agli Ottavi di finale.

Si disputerà prima Shakhtar Donetsk-Inter alle ore 18.45 con i nerazzurri che volano in Ucraina per sfidare la squadra dell’italiano Roberto De Zerbi. Entrambe hanno perso al primo turno e sono in cerca di riscatto. Dopo il ko con il Liverpool, il Milan, invece, non può perdere altri punti e sfida a San Siro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dove trasmettono Inter e Milan in tv?

Orari differenti ed emittenti differenti (ma anche uguali) trasmetteranno Inter e Milan. Entrambi i match delle milanesi andranno in onda su Sky e Now Tv. I tifosi rossoneri però potranno vedere il big match con l’Atletico in chiaro su Canale 5, mentre l’Inter verrà trasmessa su Infinity Tv.

Ecco il palinsesto delle gare odierne e dove verranno trasmesse in tv: