Juventus, che sorpresa: Allegri ritrova due protagonisti dagli infortuni

Allegri ha perso Morata e Dybala per infortunio, ma nell’allenamento di oggi si sono rivisti in gruppo Rabiot ed Arthur.

La Juventus domani sfiderà il Chealsea di Tuchel per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Le due squadre hanno vinto la prima gara contro il Malmoe e lo Zenit e domani serà, molto probabilmente, sarà il primo round per giocarsi la testa del girone H.

Per entrambi i team ci saranno assenze molto importanti. Nel Chelsea mancheranno Mount, Pulisic, James e Kanté; con quest’ultimo che è positivo al Covid. Mentre Allegri non avrà a disposizione per il match di domani Morata e Dybala che ritorneranno dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico toscano comunque ha ricevuto ottime notizie in giornata.

Juventus, Allegri recupera Rabiot ed Arthur che si sono allenati con il gruppo

Nell’allenamento di questo pomeriggio si è allenato in gruppo Rabiot che si era fermato prima della gara contro la Sampdoria. Nella prima parte della seduta si è anche rivisto Arthur che è ritornato dopo l’intervento chirurgico dello scorso luglio per cercare di risolvere il problema della calcificazione.

Il ritorno di Arthur, che avrà bisogno un po’ di tempo per recuperare la miglior forma, garantisce una valida alternativa per Allegri nel ruolo di play davanti alla difesa. Kaio Jorge tornerà anche lui dopo la sosta. La Juventus vuole passare il girone di Champions e recuperare il terreno perduto in campionato e per farlo ha bisogno di tutti i suoi uomini.